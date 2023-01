Prato | pestaggio dopo la lite Identificati i 4 presunti autori

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Prima la, poi un autentico. Ma sono statidai carabinieri i quattrodella, seguita appunto dal, avvenuta nella notte del 29 ottobre scorso atra gli avventori di un pub-ristorante, nel parcheggio di via Ebenzee, antistante lo stesso locale L'articolo proviene da Firenze Post.

Sky Tg24

Identificati dai carabinieri quattro presunti autori della lite, seguita da, avvenuta nella notte del 29 ottobre scorso atra gli avventori di un pub - ristorante, nel parcheggio di via Ebenzee, antistante lo stesso locale. Sono quattro trentenni residenti a ...A poco più di due mesi dal terribiledi via Genova, con un giovane preso a calci e pugni dopo una banale lite, i carabinieri disono riusciti a dare un nome e un volto ai quattro responsabli dell'aggressione. Si tratta di ... Lite seguita pestaggio a Prato,individuati 4 presunti autori PRATO – Prima la lite, poi un autentico pestaggio. Ma sono stati identificati dai carabinieri i quattro presunti autori della lite, seguita appunto dal pestaggio, avvenuta nella notte del 29 ottobre ...Identificati dai carabinieri quattro presunti autori della lite, seguita da pestaggio, avvenuta nella notte del 29 ottobre scorso a Prato tra gli avventori di un pub-ristorante, nel parcheggio di via ...