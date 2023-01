Pozzuoli | sorpresi a cedere dosi di droga in strada | arrestati due napoletani

Il Meridiano News

Sempre a, durante la notte è stato arrestato anche un 21enne. Francesco Lo Monaco , anche ... sono statiarmati di un coltello a lama fissa di otto centimetri e di un tirapugni in ...Hanno sradicato l'Atm in via degli Aranci, a , per poi caricarlo su un Fiat Ducato.dai carabinieri, uno dei ladri al volante del furgone si è dato alla fuga, inseguito per ...scorso a... Pozzuoli, sorpresi a spacciare droga in strada: arrestati 2 giovani Servizi anti droga, i carabinieri arrestano 2 pusher a Pozzuoli. Sequestrati 5 dosi di cocaina, 1 di marijuana e 300 euro in contanti ...A Pozzuoli i carabinieri hanno arrestato un 27enne di Soccavo e un 22enne di Pianura per spaccio e detenzione di droga. Durante un servizio mirato, in via Pergolesi, i militari hanno sorpreso ...