ilGiornale.it

... sono estrapolate dal contesto, manca il tono, sono spessoe sono di solito selezionate da ... E' tutta una serie diche vengono indirizzate verso una persona per distruggerla più o ...... "sono uscite cose che non avevano a che fare con le indagini, sono state selezionate,, diffuse secondo gli interessi di chi le diffondeva e non sono state ancora tutte rese pubbliche o ... "Porcherie pilotate". L'affondo di Nordio contro le intercettazioni «Il verminaio nella magistratura scoperto grazie al caso Luca Palamara è ancora lì» e resterà tale senza la separazione delle carriere, con il principio correntizio per cui «l'eligendo (al Csm, ndr) s ..."Basta vedere cosa è uscito su cose che non avevano a che fare sulle indagini e, aggiungo, cosa non è uscito" ha detto il ministro. Sulle intercettazioni preventive "non è cambiato nulla" è stato "sol ...