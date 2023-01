Polizia postale | in Abruzzo 5 arresti e 210 indagati per reati cibernetici nel corso del 2022

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Pescara - Cinquecontro i tre del 2021, 210 persone indagate (156 l'anno precedente), 96 gli apparati sequestrati e 7mila monitoraggi su internet. Questi i numeri relativi alle attività svolte dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica innell'arco del, un anno in cui lae delle Comunicazioni è stata chiamata a far fronte a continue e sempre più evolute sfide investigative sulle macro-aree di competenza, in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e di quelle relative alle minacce eversivo-terroristiche, riconducibili sia a forme di fondamentalismo religioso che a forme di estremismo politico ideologico, anche in contesti ...

Nel 2022, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni Marche di Ancona è stato impegnato nel far fronte a continue sfide investigative con riferimento alle macro - aree di competenza, in particolare negli ambiti ... E' quanto rilevano i dati del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della Lombardia nel corso del 2022. È l'adescamento online la frontiera più ostica su cui si attesta il lavoro della Polizia postale abruzzese, diretta da Elisabetta Narciso.