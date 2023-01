Pnrr | approvata la Graduatoria dei Progetti finalizzati a migliorare la resilienza della Rete elettrica di distribuzione

Entilocali-online

... per la presentazione di Proposte di intervento finalizzate a migliorare la resilienza della Rte elettrica di distribuzione a eventi meteorologici estremi, da finanziare nell'ambito del "", ...Domande fino al 24 febbraio 2023 Dopo la strategia regionale per l'idrogeno, dopo due ... Il bando ha una dotazione di 40 milioni di euro a valere sul- Missione 2 "Rivoluzione verde e ... “Pnrr”: approvata la Graduatoria dei Progetti finalizzati a migliorare ... La Regione ha approvato un bando per la selezione di proposte per realizzare impianti per la produzione di idrogeno green in aree industriali dismesse. Domande fino al 24 febbraio 2023 ...GROSSETO – L’Asl Toscana sud est ha approvato i progetti esecutivi delle otto Centrali operative territoriali che nasceranno nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena. Saranno tre nel territorio aret ...