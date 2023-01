Pixel 7a beccato in video Novità per lo schermo | supporta i 90 Hz

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il prossimo smartphone di Google è stato ripreso in un breve filmato pubblicato da un utente vietnamita, Paese dove Google sta portando la produzione dei....

il Resto del Carlino

... come segnalano i colleghi di 9to5google.com che hannola novità a bordo del recentissimo ...2.22.19.12 e Galaxy Watch 5 Su WhatsApp 2.22.19.12 beta su Galaxy Watch 5 abbinato a un6 non c'...SAMSUNG GALAXY XCOVER 6 PRO - SPECIFICHE PRESUNTE display : flat TFT da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.408 x 1.080) a 60 Hz chip : Qualcomm Snapdragon 778G, octa core a 6 nanometri da ... Infantino, scatto da autogol AGCM ha sanzionato Sinergy, Domestika, Tua connect per gravi condotte telemarketing. Si parla di una multa complessiva di 3,5 milioni di euro.