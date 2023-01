Piqué | ripensamento in vista? L’ex Barcellona può tornare in campo | Mercato

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) 2023-01-04 12:31:00 Arrivano conferme: Gerardpuòsui suoi passi e rimettere gli scarpini appesi al chiodo due mesi fa. Secondo quanto riportato da Relevo,difensore delsta valutando l’idea di giocare per l’Andorra, di cui lo stessoè proprietario. Tuttavia, la situazione è più complicata di quanto si pensi: la sua iscrizione è soggetta al Comité de Valoracion de LaLiga, comitato che tiene d’occhio lo stato di salute di ogni club e che dovrà dare una valutazione economica algiocatore.blaugrana non può ridurre drasticamente il suo stipendio rispetto a quanto ha recentemente percepito. Di fatto, è da scartare anche l’idea di giocare a titolo gratuito o con il minimo salariale della Segunda ...

... la sua iscrizione è soggetta al Comité de Valoracion de LaLiga, comitato che tiene d'occhio lo stato di salute di ogni club e che dovrà dare una valutazione economica algiocatore. L'ex ......carpet de 'La stranezza' NEL VIDEO DI "MONOTONIA" Shakira a pezzi dopo la rottura con Gerard'... che però non si era rivelato un successo e aveva portato il Dc Universe ad undei ... Piqué, ripensamento in vista L'ex Barcellona può tornare in campo