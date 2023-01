Pioli | «Volevamo vincere | l’aver sofferto ci aiuterà nelle prossime partite»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)al termine di Salernitana-Milan 1-2 a Dazn: «Sono soddisfatto della prestazione, avremmo dovuto segnare qualche gol in più ma soffrire di può ci può aiutare per queste ottoche ci aspettano in questo tour de force. Ho avuto dalla squadra le risposte che cercavo e che mi aspettavo. Conosco i miei giocatori e so quanto sono pronti a lottare perogni singola partita. Nel possesso palla ci siamo messi con Tonali e Diaz tra le linee, non sapevamo come uscisse la Salernitana. Siamo stati bravi a leggere gli spazi, poi abbiamo giocatori bravi e a leggere le. Abbiamonel finale ma il calcio è così. Siamo soddisfatti,era il nostro obiettivo. Domenica ci attende la partita stimolante contro la Roma». L'articolo ilNapolista.

Il 4 gennaio il campionato del Milan ricomincerà con una partita sulla carta abbordabile: gli uomini di saranno impegnati sul campo della Salernitana, dopodiché domenica 8 dovranno vedersela a San Siro contro la Roma di Mourinho. Ai rossoneri non hanno però fatto piacere le sconfitte maturate in ... Commenta per primo Stefano ha raccontato, durante programma I re del calcio andato in onda su Italia 1, i retroscena dei ... perché l'anno precedente siano arrivati secondi e migliorare. Ancora un ko in questa fase di preparazione del Milan verso il rientro in campo in Serie A previsto per il 4 gennaio. Pioli nel mirino ...