(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Obiettivo iniziare al meglio e giocarsela fino alla fine. In campionato come in Europa. Supercoppa e Coppa Italia comprese. 'Dobbiamo ripartire con la stessa voglia e determinazione. Serviranno tanti ...

E quanto è caricoQuanto è affamato'Abbiamo 4 obiettivi, vogliamo vincere qualcosa. Lo ripeto alla squadra, anche se so che non ce n'è bisogno. Vogliamo rimanere nella storia del Milan ...Il Milana Salerno contro la Salernitana . Trasferta non delle più comode con i campani ... Persarà importante ripartire bene dopo un periodo dove si è lavorato molto sulla tattica e dove ... Pioli riparte da Salerno: «Questo Milan ha ancora fame di vittorie» Obiettivo iniziare al meglio e giocarsela fino alla fine. In campionato come in Europa. Supercoppa e Coppa Italia comprese. «Dobbiamo ripartire con la stessa voglia e determinazione.Nicola chiede rinforzi, Pioli chiarisce: "Maignan non torna per ora". Ufficiale Vasquez Davide Nicola aspetta rinforzi e dà indicazioni chiare: "Sambia è un ragazzo straordinario, ma è chiaro che ...