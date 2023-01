Pioli | “Prestazione ottima | avremmo dovuto fare più gol alla Salernitana”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Stefanonon nasconde la gioia per i primi tre punti dell’anno ottenuti contro la. L’allenatore del Milan è soddisfatto dellae si tiene stretta una vittoria che avvicina momentaneamente la sua squadra al Napoli, stasera impegnato contro l’Inter a San Siro: “La prova della squadra mi è piaciuta ma con le tante occasioni createsegnare qualche gol in più per evitare di soffrire. Ho avuto le risposte che cercavo e che mi aspettavo, la squadra è stata brava a leggere gli spazi e a creare tanto. L’obiettivo era la vittoria e lo abbiamo raggiunto”, ha dichiarato nel post gara. Leao – “Quello che vedo in lui è la felicità di stare con noi, continuo a ripetergli che il suo percorso di crescita nel Milan non è terminato. oggi ha fatto una ...