Pino Daniele | l' intervista inedita poco prima della morte | Qui fa freddo - Guarda il Video

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Oggi il mondomusica celebra la scomparsa die la sua arte: ecco ildell'ultimanella notte di Capodanno. Era il 4 gennaio del 2015 quando la notiziaimprovvisa diha scosso il mondomusica e tutti i suoi fan. L'artista era uno dei riferimenti più amatimusica italiana, un musicista sopraffino capace di reinventarsi come pochi e soprattutto amico di tutti.rappresentava la città di Napoli in tutte le sue sfumature ma non solo, la sua musica ha catturato tutti e oggi risuona ancora nelle strade delle città italiane. Quella notte un malore lo ha colpito mentre si trovava nella sua casa in Maremma, dove da ...