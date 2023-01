Pino Daniele | le più importanti collaborazioni del cantautore napoletano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Esattamente sette anni faci lasciava. La sua musica geniale ha coinvolto e fatto innamorare intere generazioni di persone, facendolo entrare nei cuori e nella leggenda. La sua formazione blues lo ha reso inconfondibile. Ha collaborato con quasi tutti i giganti della musica anni settanta e ottanta, tra cui Franco Battiato e Claudio Baglioni.e il blues, due strade fuse in un’unica viainiziò la sua carriera a metà anni settanta, poco più che ventenne. Primogenito di sei figli, si trovò a crescere nella povertà. Questo tuttavia non lo bloccò dal suo amore per la musica, imparando da autodidatta a suonare la chitarra. Il suo primo gruppo fu Batracomiomachia, con cui scrisse i primi veri brani da compositore. Nel 1976 lavorò come bassista ...

Aveva studiato da ragioniere,. Però, invece che far quadrare i conti, gli era riuscito di far emozionare il mondo al ritmo della sua miscela sonora, misto di blues, jazz e tradizione partenopea. Sette anni senza Pino Daniele. Il cantautore napoletano morì il 4 Gennaio 2015, lasciandoci in eredità una discografia ricca di perle. Il 4 gennaio l'anniversario della scomparsa del grande cantautore che in questi giorni viene ricordato con iniziative in tutta Italia.