Piemonte | nuove regole per l’uscita dall’isolamento Covid

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Anche inarrivano leperdelle persone positive al, come stabilito dall’ultima circolare del Ministero della Salute. Lo ha reso noto la Regione. Chi è sempre stato asintomatico e chi non presenta comunque sintomi da almeno 2 giorni può terminare l’isolamento dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi. Per chi è stato invece sempre asintomatico l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare risulti negativo. Le persone immunodepresse possono terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. Gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, possono ...

Regione Piemonte

...Distretto Diffuso del Commercio Terre del Monviso ha ricevuto un contributo dalla Regione... sostegno diattività, servizi innovativi a vantaggio dei consumatori, spese in conto capitale ......di tutela ed alle associazioni di produttori per la promozione del cibo e vino made in, ...di biosicurezza con le relative risorse messe a disposizione degli allevamenti e si attendono le... Covid, le nuove regole per l'uscita dall'isolamento Giovanni Montagnani nel 2020 ha attraversato le Alpi per manifestare per l'ambiente. Sei mesi fa è sopravvissuto a una rovinosa caduta in parete e oggi affronta la lunga riabilitazione: "Sono stato fo ...Allarme manodopera nell'edilizia. Il settore in Italia "ha di fronte almeno 10 anni di lavoro intenso con continuità, ma le aziende hanno difficoltà di ...