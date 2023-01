(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Laper l’Italia «credo» che non siaper sempre. Ad affermarlo è il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilbertoa Zapping su Radio 1 Rai. «Penso che lasulvada invece affrontata in, valutando la discussione sulla ricerca. Bisogna ricordare anche che il referendum è stato fatto su un modello di, di centrali di prima e seconda generazione molto diverso di quello che si sta discutendo che è di quarta generazione. La valutazione va fatta con un’ampia discussione».: bisogna garantire il prossimo inverno «È stato un anno difficile. La preoccupazione che ho, come ministro della Sicurezza energetica», ...

Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, la preoccupazione è mettere in sicurezza il sistema e l'accordo sul price cap - con un tetto al prezzo del gas a ...Lo ha detto il ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto, ai microfoni di Zapping su Radio1 Rai."Credo che con l'accordo sul price cap si siano create condizioni per ... Pichetto Fratin: «La partita sul nucleare non è chiusa, è una scelta da affrontare in modo serio» Le peggiori previsioni sono, purtroppo, confermate. Nonostante una diminuzione, netta del prezzo del gas sul mercato all'ingrosso, quasi un crollo, le famiglie italiane saranno costrette a subire un u ...Secondo una ricerca del quotidiano Oxford Economics, nonostante i rincari in Italia sarebbe scongiurato il razionamento del gas nel 2023.