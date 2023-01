Picchiato e bruciato vivo | orrore su un bimbo di 4 anni La terribile scoperta sulla madre

(Di mercoledì 4 gennaio 2023). Un bambino di quattroè statocon delle sigarette dalla mamma. Il piccolo è arrivato in ospedale con gravi lesioni alle dita delle mani, dei piedi e ai testicoli, oltre che a diverse ustioni su alcune parti del corpo. I colpevoli, secondo la procura sarebbero ladel piccolo e il compagno della donna, entrambi iscritti nel registro degli indagati. (Continua…) LEGGI ANCHE: Tragedia a Capodanno, un fuoco d’artificio le si impiglia nel vestito: muore giovane mammadallaUn bambino di appena quattroè giunto in ospedale con gravi lesioni e ustioni da sigaretta. La ...

