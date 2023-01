Picchia e brucia con sigarette bimbo 4 anni | indagata madre

Agenzia ANSA

La madre di un bimbo di 4 anni e il suo compagno sono indagati dalla procura di Agrigento per maltrattamenti e lesioni nei confronti del piccolo che sarebbe stato colpito con un corpo contundente. Il piccolo è arrivato all'ospedale di Catania con lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e ai testicoli e con ustioni presumibilmente prodotte da sigarette ...La madre di un bimbo di 4 anni e il suo compagno sono indagati dalla procura di Agrigento per maltrattamenti e lesioni nei confronti del piccolo che sarebbe stato colpito con un corpo contundente.