Peste suina | 11 nuovi casi tra Piemonte e Liguria | 234 totali

Undici nuovi casi, in un solo giorno, di peste suina africana sono stati accertati dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Quasi tutti, 10, sono stati registrati in Piemonte, uno in Liguria. I positivi totali sono ora 234, con dati aggiornati al 3 gennaio.