Pernacchie nel cuore della notte alla collega | stalker condannata a pagare 41mila euro

La Repubblica

... per tre anni,cuore della notte causando, all'intera famiglia della vittima, forte ansia e ... Riattaccavo dopo che alzavano la cornetta e poi ho iniziato a fare anche', si è giustificata ...La donna ha confessato di aver telefonato da febbraio 2006 a settembre 2009 in più occasioni... Con l'andare del tempo ho fatto anche delle". L'edizione milanese di Repubblica racconta ... Pernacchie al telefono nel cuore della notte: la stalker deve risarcire 41mila euro La donna ha preso di mira una ex collega-vicina di casa per tre anni causando a lei e alla sua famiglia problemi di ansia e depressione. Dopo la condanna ...A Milano una donna dovrà risarcire per 41mila euro una collega di lavoro per aver telefonato anonimamente, per tre anni, nel cuore della notte causando, all'intera famiglia della vittima, forte ansia ...