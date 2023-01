Pericoli | rischi e minacce | tutto quello che c’è da sapere sul Covid in Cina

Il Manifesto

e i, quindi, la fanno da padrone non soltanto nelle corsie degli ospedali, dove mancano quei presidi di pubblica sicurezza che da tempo sindacati come il nostro, con i propri ...... perch il governo britannico aveva avvertito deidi attentati a queste infrastrutture, che ... Suona a film di James Bond, ma non ci mette a salvo da tutti i. Lei ne indica molti capaci ... Rischi e pericoli del decreto che riforma l’Aifa Il ministro della Difesa mette in guardia: "Il cambio repentino di politiche della Banca centrale rischia di avere un effetto negativo su di noi, alcune decisioni amplificano la crisi" ...“Non è esagerato definirla come la terra di nessuno. Un deserto di aggressioni fisiche dove, oltre ai calci e ai pugni, siamo arrivati alle minacce di morte e addirittura alle pistole. Stiamo parlando ...