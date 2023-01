Perché la Cina sospende i sussidi di Stato all’industria dei chip

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il governo cinese ha messo in pausa i giganteschi investimenti volti a sostenere un’industria deiin grado di competere con gli Stati Uniti, secondo Bloomberg. Il motivo andrebbe ricercato nelle enormi risorse che Pechino ha dovuto distrarre per contenere la nuova ondata di Covid. Ora il dibattito si concentra su come abbandonare i generosialle compagnie tecnologiche che, finora, hanno portato scarsi frutti e scatenato le sanzioni statunitensi. Alcuni sostengono che sia il caso di continuare ad elargire centinaia di miliardi di dollari, mentre altri cercano metodi alternativi. Ad esempio, abbassare il costo dei materiali semiconduttori. Se vincesse questa seconda opzione questo sarebbe un grande cambiamento nell’approccio cinesedei. Il settore è considerato altamente strategico per ...

