Per L’Equipe Ochoa è stato “mostruoso” | “senza di lui la Salernitana sarebbe crollata”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)commenta la vittoria del Milan sulla. La squadra di Pioli ha ripreso il campionato di Serie A con una vittoria che lo tiene ancora più o meno vicino al Napoli. Per il Milan hanno segnato Leao e Tonali. “È un ritorno di successo in Serie A per il Milan. Autori di una partita emozionante, i rossoneri hanno iniziato bene la loro partita. Dopo una prima occasione in cui si è scontrato con(6°), Leao ha aperto le marcature dribblando il portiere della(10°). Il suo 7° gol in questa stagione in Serie A. Cinque minuti dopo, il suo compagno di squadra Tonali ha permesso ai milanesi di prendere il volo con un bel tiro (15°)”. Segue la ricostruzione del match, in gran parte dominato dal Milan, almeno fino al gol della. “Mentre il match sembrava dominato dagli ...