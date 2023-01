Pensioni | a febbraio importi completamente diversi Arriveranno i veri aumenti e gli arretrati di gennaio

Today.it

...dimostri di aver presentato la richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 282012 e ... Entra nel gruppo offerte di lavoro,, bonus, invalidità - 104 e news Notizie ultima ora ...Ma gli aumenti non saranno visibili direttamente a gennaio: arriveranno acome arretrati. Cosa è la perequazione . Aumento2023 . Pagamentogennaio 2023 . Cosa è la ... Quando pagano le pensioni: il calendario completo del 2023, mese per mese Pensione sospesa per ben due mesi a questi pensionati se non presentano il documento più importante: facciamo chiarezza.Ormai è chiaro che cosa è successo. Ieri, martedì 3 gennaio, milioni di italiani titolari di pensione, aspettavano l'annunciato e promesso aumento degli assegni (e dei bonifici) per effetto della pere ...