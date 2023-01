Pensionati oltre i 70 anni | cambia tutto | allarme nuove regole

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) In campagna elettorale il centrodestra con Berlusconi aveva promesso di portare le pensioni minime a mille euro. Dall’1 gennaio 2023 le cose sonote ma non per merito del Governo. L’argomento pensioni resta al centro del dibattito politico. Il Governo di centrodestra aveva promesso in campagna elettorale di aumentare le pensioni minime portandole a 1.000 euro. Comeno gli importi delle pensioni dall’1 gennaio 2023In particolare, a rilanciare questa proposta, è stato Silvio Berlusconi il quale già nelle precedenti campagne elettorali aveva annunciato questo provvedimento. Al di là della propaganda, la verità è che allo scoccare dell’1 gennaio 2023 nessuna pensione minima ha avuto un ritocco dell’importo fino alla cifra promessa. L’unico aumento reale sul cedolino mensile della pensione si è avuto solo per la perequazione. Nello scorso mese ...

Sky Tg24

... delle famiglie, della natalità e dei. Si pensi al Bonus Sociale delle bollette o alla ... In particolare,allo stralcio dei debiti d'importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla ...Ad ogni modo: grazie Giorgia a nome di moltichea concorrere al prelievo fiscale dalle loro pensioni sino all'ultimo euro, subiscono adesso anche questa rapina. Ne sai qualcosa ... Pensioni, per gli assegni più alti rivalutazione a marzo Quando saranno rivalutate le pensioni in base all'inflazione Marzo dovrebbe essere il mese in cui gli assegni saranno più alti, secondo quanto previsto dalla manovra. Per ...Chi può andare in pensione nel 2023 Ecco tutte le novità sul tema introdotte dalla manovra 2023 del governo Meloni ...