Pelucchi sul maglione | un semplice trucco e il capo tornerà come nuovo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Capita a tutti di avere in armadio, vestiti che ci piacciono molto, ma che non usiamo perché con il tempo e i continui lavaggi si sono riempiti di orribili. Ai meno attenti sembrerà eccessivo mettere da parte un, magari che ci piace davvero molto, solo per qualche pallino in superficie, ma questo inestetismo ci fa apparire davvero poco curati, gli abiti sembrano persino di un colore meno vivo. Di buttarli non se ne parla, anche perché risolvere o addirittura prevenire il problema è davvero, già a partire dall’acquisto.sul: prima cosa, composizione della stoffa La prima cosa da fare per ridurre di molto il problemaè di acquistare capi composti da una sola fibra, tessuti misti, soprattutto filati naturalilana e ...