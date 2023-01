Pelé e l' arte della ginga | quando il modulo accende lo spettacolo

L'Indro

La ginga è il passo base della capoeira, quello che unisce i colpi di attacco e i colpi di difesa. Vi chiederete: che cosa c'entra con il calcio Semplice:, il divino, l'immenso, l'inarrivabile O Rei, ha portato la ginga sul campo, ha mostrato al mondo che l'antichissima danza - lotta, praticata dagli schiavi africani in Brasile come forma di ...di Francesco Giappichini - Il Brasile si trova sulle prime pagine dei network mondiali: si pensi alla morte del Patrimonio storico - sportivo dell'umanità, Edson Arantes do Nascimento, in, all'insediamento del presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva, oppure ai mirabolanti festeggiamenti del capodanno carioca, e al ricordo del più recente viaggio apostolico paulista, percorso ... 'O Rey' Pelé o l'arte della pedata — L'Indro