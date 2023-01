(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nellaè stata chiamata a far fronte a continue e sempre più evolute sfide investigative sulle macro - aree di competenza, in particolare negli ambitiprevenzione e ...

... svolta in modalità sotto copertura nell'ambito del contrasto allaonline sul ...Si registra una leggero aumento dei casi di( 25 casi e 4 minori denunciati) ...Secondo il resoconto delle attività del Centro Nazionale per il Contrasto alla... Meno, ma più sextortion su minori Una leggera flessione si è avuta per quanto riguarda i ... Pedopornografia, cyberbullismo e terrorismo: il 2022 della Polizia Postale siciliana Pedopornografia che scorre in rete e tra i videogiochi, truffe tramite messaggini e raggiri sul web: il 2022 è stato l’anno nero dei reati online. I dati diffusi dal report annuale ...Sono aumentati del 138% gli attacchi alle infrastrutture critiche, istituzioni, aziende e privati rilevati dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche ...