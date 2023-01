Pechino | test su Covid a cinesi inaccettabili | possibili contromisure

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La Cina ha nuovamente condannato l'imposizione disulda parte di una dozzina di paesi ai viaggiatori provenienti dal Paese asiatico, avvertendo che potrebbe prendere "" per rappresaglia. "Alcuni paesi hanno introdotto restrizioni all'ingresso rivolte solo ai viaggiatori. Questo non ha basi scientifiche e alcune pratiche sono", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, aggiungendo che la Cina potrebbe "prendere, sulla base del principio di reciprocità"., va ricordato, ha posto fine alla sua politica di "Zero" a inizio dicembre, portando a un'esplosione del numero di contagi nella popolazione cinese, e domenica revocherà gli obblighi di quarantena per i viaggiatori ...

...di contagi e vittime per la pandemia con la fine della politica 'zero Covid' decisa da. Già ...europea è stata quella di imporre ai viaggiatori in partenza dalla Cina di mostrare un...- E' attesa da Bruxelles l'ufficialità sulle nuove misure di prevenzione anticipate ieri dalla commissaria Kyriakydes. Si chiederà adi far effettuare obbligatoriamente un tampone a tutti i viaggiatori in partenza e diretti in Europa. Negli Stati Uniti in aumento i casi della nuova variante ... Covid, Pechino tuona: inaccettabili i test sui viaggiatori cinesi. L'Ue: «Vengano fatti prima di partire» Pechino ha condannato oggi l'imposizione di test Covid da parte di una dozzina di Paesi ai viaggiatori provenienti dalla Cina, avvertendo che potrebbe prendere "contromisure" come ritorsione. "Alcuni ...