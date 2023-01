(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il congresso del Pd sta entrando nel vivo e l'impressione è che almeno sia servizo a smiuovere acque stagnanti. Anche in Sicilia si scaldano i motori per il c ongresso nazionale del Partito ...

Globalist.it

... anche se la sconfitta dei settembre brucia ancora tanto - ricordaAlla base delle richieste del gruppo siciliano, spiega, c'è l'idea di 'un partito in cui valga la militanza e ci ...... di cui 'sta facendo la faccia' , la guida che siproprio perché è diversa e non piace ai ... Può interessarti anche Jolanda Di Virgilio 05.11.2019 La mia notte con ElenaCosì il ... Pd, Ferrante sceglie Cuperlo: “Abbiamo balbettato su diritti e disuguaglianze” Anche in Sicilia si scaldano i motori per il congresso nazionale del Partito democratico. Antonio Ferrante, presidente delle direzione regionale ha scelto Gianni Cuperlo tra i protagonisti che aspiran ...Leggi su Sky TG24 l'articolo La vita bugiarda degli adulti, la trama della serie TV ispirata al libro di Elena Ferrante ...