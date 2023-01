Partito unico di Cdx alle Europee 2024? Nulla è escluso Anche Renzi dentro? Se vorrà far parte del cantiere

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) "Silvio Berlusconi ha rilanciato l'idea di un granderepubblicano per portare finalmente a compimento il bipolarismo in Italia". Lo spiega ad Affaritaliani.it il vicepremier, ministro degli Esteri e numero due di Forza Italia Antonio Tajani. "Si tratta di un progetto per il... Segui su affaritaliani.it

Corriere della Sera

...effettuata sul Bilancio previsionale e su tutti gli atti e documenti collegati (Documentodi ...sono stati approvati con il voto negativo di Poggibonsi Nuova e con i voti positivi di..."La Lega è l'davvero territoriale, dunque se si vogliono portare avanti istanze del territorio, non ci sono alternative. La coalizione Pd - M5S non so come farà a stare insieme, a ... Berlusconi: «Il centrodestra può diventare un partito unico come i Repubblicani Usa» Il leit-motiv di diversi commenti sulla riforma presidenziale - che la premier ha posto tra le priorità di quest'anno - è la ...L'atteggiamento dell'attaccante avrebbe infastidito parecchio la Rodriguez: i due starebbero attraversando un momento di crisi ...