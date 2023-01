Parole | non fatti Alla politica non resta che giocare a Nomi Cose Città Animali

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Fa molto ridere che il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nel promuovere l’idea di “inserire la lingua italiana nella Costituzione”, abbia detto che l’uso improprio distraniere “è snobismo radical chic”, cioè abbia usato un’infilata di anglicismi e francesismi che, se venisse accolta la sua proposta di dare potere giuridico all’Accademia della Crusca, il ministro verrebbe condannato con la legge marziale al plotone d’esecuzione per alto tradimento linguistico e giustiziato all’alba. Ma fa ancora più ridere la tendenza generale, da parte dellae delle sue espressioni dal basso e dall’alto, a voler intervenire sul dizionario, sulla lingua scritta e parlata, sulledette o anche solo pensate. Credevamo fosse una battaglia “di sinistra”: in principio era Nanni Moretti, che in “Palombella rossa” ...

