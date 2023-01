Parigi | gli attivisti non si fermano | imbrattata la facciata della residenza del Primo ministro francese – I video e le foto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ancora vernice rossa contro i palazzi del potere. Questa volta il gesto dimostrativo è degli ambientalisti di Dernière rénovation, che ahanno imbrattato con la pittura ladell’Hôtel Matignon, laÉlisabeth Borne. Il governo in quel momento si trovava riunito in Consiglio dei ministri all’Eliseo. Neiche circolano sui social, si vede almeno uno degli ambientalisti trascinato via dalle forze dell’ordine. Un gesto simile era stato organizzato appena pochi giorni fa a Roma, a palazzo Madama, quando alcunidi Ultima generazione hanno lanciatovernice rossa contro la sede del Senato. January 4, 2023 January 4, 2023 ...

