Parigi | ambientalisti imbrattano con vernice arancione la residenza del primo ministro – video

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)sulle facciate dei palazzi istituzionali anche a. A pochi giorni dal blitz in Senato di Ultima generazione, un gruppo di attivisti del collettivo ambientalista Last Renovation ha imbrattato la porta dell’Hotel de Matignon,ufficiale della prima ministra del governo francese, Elisabeth Borne. Neipostati sui social si vedono due attivisti che vengono fermati dalla polizia presente sul posto. Il collettivo ‘Last Renovation’ è noto per le sue azioni di disobbedienza civili pacifica, ha detto di volere denunciare l’”inazione climatica” del governo, nel giorno in cui i suoi membri tornavano al lavoro.twitter @Cerveaux non disponibles L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corriere TV

57 di rue de Varenne, nel VII arrondissement di. Insomma, dopo le opere d'arte, pare essersi ... Assalto al Senato: cosa c'è dietro il blitz dei "coraggiosi"Ancora vernice rossa contro i palazzi del potere. Questa volta il gesto dimostrativo è deglidi Dernière rénovation , che ahanno imbrattato con la pittura la facciata dell'Hôtel Matignon, la residenza della primo ministro francese Élisabeth Borne . Il governo in quel ... Blitz degli ambientalisti a Parigi: gettata vernice su facciata della sede del governo We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...