Pardo | «Tra Messi e Maradona scelgo sempre Diego È il più letterario | il più umano»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La vita dei telecronisti è paragonabile a quella dei calciatori, anche se più longeva. Tanta preparazione preliminare per una prestazione di poco più di 90? che deve contenere meno errori possibili. Massima concentrazione e tanta, tanta qualità. Parola di Pierluigiche, intervistato dalla Gazzetta, si racconta fra la telecronaca di questa sera di Inter-Napoli, le statistiche, il Mondiale.racconta come prepara le telecronache: il giorno prima della partita «aggiorno i file, studio i protagonisti, analizzo i duelli, mi segno tutto ciò che può servire». Poi, però, non usa tutto, procede anche a braccio. Quanto è importante essere simpatico e vedere il mondo con allegria? «Nella vita tanto, in telecronaca sei simpatico solo ai tifosi della squadra che ha vinto. Quelli della Roma si ricordano “Manolas! E sono 3!”, nella sfida vinta in Champions ...