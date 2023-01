Parata militare e amnistia | la Birmania festeggia i 75 anni di indipendenza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) I soldati e le armi dell'esercito birmano hanno sfilato in una solennenella capitale Naypyidaw, davanti ai leader della giunta, per celebrare i 75didalla Gran ...

Agenzia Nova

I soldati e le armi dell'esercito birmano hanno sfilato in una solennenella capitale Naypyidaw, davanti ai leader della giunta, per celebrare i 75 anni di indipendenza dalla Gran Bretagna. Per l'occasione saranno rilasciati piu' di 7mila prigionieri, ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Corea Nord, Kim annuncia cambio strategia su atomiche duranteKim Jong Un ha dichiarato durante unatenuta a Pyongyang uno '... Myanmar: la giunta celebra l’indipendenza con una parata militare a Naypyidaw I soldati e le armi dell'esercito birmano hanno sfilato in una solenne parata nella capitale Naypyidaw, davanti ai leader della giunta militare, ...La giunta del Myanmar ha fatto sfilare soldati e mezzi militari a Naypyidaw oggi, 4 gennaio, in occasione del Giorno dell'indipendenza ...