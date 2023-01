Paradosso gas | prezzo giù | tariffe su Stangata da 1 866 euro in bolletta - Economia - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

A dicembre la spesa delle famiglie registra una crescita del 23,3%, impennata del 64,8% sul 2021. L'inverno mite riduce i consumi ma non i costi. Besseghini (Arera): 'Calo nella seconda parte ...Con un: fin quasi a 350 euro per Megawattora in piena estate, quando i riscaldamenti ... Un paracadute salva - rete che stacca ilad imprese già individuate, secondo un programma e ... Paradosso gas: prezzo giù, tariffe su. Stangata da 1.866 euro in bolletta A dicembre la spesa delle famiglie registra una crescita del 23,3%, impennata del 64,8% sul 2021. L’inverno mite riduce i consumi ma non i costi. Besseghini (Arera): "Calo nella seconda parte dell’ann ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...