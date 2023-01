Papa Francesco gli spezzò il cuore La confessione di Padre Georg su Ratzinger

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Unadolorosa in un'intervista al giornale tedesco "Die Tagespost". Lo storico segretario particolare delemerito, monsignoreGänswein critica Bergoglio in merito alla messa in latino. Il Motu proprio "Traditisonis custodes" pubblicato danel 2021 avrebbe "spezzato il" a Benedetto XVI. In "Traditionis Custodes"ha, di fatto, posto condizioni particolarmente restrittive per quanto riguarda il cosiddetto rito tridentino o Messa in latino, contrariamente a quanto invece previsto nel Motu proprio "Summorum pontificum" didel 2007. "Quello è stato un punto di svolta. Questo Motu proprio ha colpitoBenedetto molto duramente. Credo che gli abbia spezzato ...