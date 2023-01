Papa Benedetto XVI | si è spento all’età di 95 anni Joseph Ratzinger

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’11 febbraio 2013,XVI ha annunciato di esercitare il diritto di rinuncia dopo quasi ottodi pontificato. È la prima e unica volta che questo diritto viene esercitato nella storia del Vaticano. Per giustificare le sue dimissioni, aveva menzionato la stanchezza e la diminuzione della vitalità dovute al peso dei suoi doveri, ma anche ai suoi frequenti viaggi. Dal giorno delle sue dimissioni ufficiali, il 28 febbraio 2013, è conosciuto come “Sua SantitàXVI, Romano Pontefice Emerito”. I tributi della comunità internazionale sono subito seguiti all’annuncio della sua morte, avvenuta sabato 31 dicembre 2022. Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha elogiato il suo “impegno per la non violenza e la pace”. Breve biografia diXVI Nato il 16 aprile 1927 a Marktl, ...

Gesù, il Crocifisso risorto, il Vivente e il Signore, è stata la meta a cuici ha condotto, prendendoci per mano. Ci aiuti a riscoprire in Cristo la gioia di credere e la speranza di ...Gesù, il Crocifisso risorto, il Vivente e il Signore, è stata la meta a cuici ha condotto, prendendoci per mano. Ci aiuti a riscoprire in Cristo la gioia di credere e la speranza di ... Francesco: «Dio è sempre nuovo, Benedetto XVI faceva teologia in ginocchio» Caro direttore, la storia dello spirito dovrà a lungo ritornare sulla figura di papa Benedetto XVI. Insigne teologo e infaticabile studioso, la vita di Joseph Ratzinger si è sviluppata in qualche modo ...Roma, 4 gen. (askanews) - "Prima di iniziare questa catechesi vorrei che ci unissimo a quanti, qui accanto, stanno rendendo omaggio a Benedetto XVI e rivolgere il mio pensiero a lui, che è stato un gr ...