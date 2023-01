Paola Caruso in ospedale | “Dalla disgrazia di mio figlio non mi sono più ripresa”

Fanpage.it

ha annunciato di essere ricoverata in ospedale in seguito alla 'disgrazia' che ha colpito suo figlio Michele. La showgirl aveva ...è finita in ospedale e lo ha comunicato sui social attraverso una storia e una foto che hanno fatto già il giro del web. La starlette calabrese che per mesi ha occupato le trasmissioni di ... Ricoverata Paola Caruso, dall'ospedale: Dalla disgrazia di mio figlio non mi sono ripresa Paola Caruso ricoverata in ospedale. L'ex Bonas di Avanti un altro preoccupa i fans: "La disgrazia di mio figlio è un trauma troppo grande".Paola Caruso è stata ricoverata in ospedale e lei stessa ha aggiornato i fan sulle sue condizioni. Paola Caruso è stata ricoverata in ospedale e lei stessa ha svelato di aver avuto un crollo psicofisi ...