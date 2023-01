Paola Caruso finisce in ospedale | “Non mi sono ripresa dalla disgrazia di mio figlio | trauma troppo grande Sono crollata”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “umana e stavolta”.continua a preoccupare i fan. La ex “Bonas” di Avanti un altro posta una foto dal letto d’spiegando di essere stata ricoverata. I dettaglipochi, ma da quel che scrive nelle Instagram stories sembra abbia risentito a livello fisico ed emotivo di quel che negli ultimi tempi è accaduto alMichele. LA MALATTIA DELMICHELE – Solo pochi giorni fa, infatti, la soubrette aveva interrotto un lungo silenzio social per informare i follower del delicato periodo che stava attraversando. Mentre si trovava in vacanza è dovuta rientrare in Italia perché il piccolo Michele (3 anni)ha avuto un problema di salute non meglio ...

Fanpage.it

Tags: bobo vieri christian vieri costanza caracciolo figlie isabel maldive paradiso stella Articolo precedentein ospedale: ''Non mi sono ripresa dalla disgrazia, sono crollata'' ...La showgirl ha pubblicato una Story con la flebo al braccio, sta male Alcune settimane fa il figlio Michele ha avuto un incidente in Egittoè finita in ospedale . Lo ha rivelato lei stessa pubblicando su Instagram un'immagine di una flebo attaccata al suo braccio . Si è trattato di un problema legato alla salute mentale. La ... Ricoverata Paola Caruso, dall'ospedale: Dalla disgrazia di mio figlio non mi sono ripresa Non è un momento facile per Paola Caruso, che ha fatto sapere ai suoi follower di essere in ospedale. La ex Bonas di Avanti un altro avrebbe avuto un crollo fisico… Leggi ...Non è un momento facile per Paola Caruso, che ha fatto sapere ai suoi follower di essere in ospedale. La ex Bonas di Avanti un altro avrebbe avuto un crollo fisico… Leggi ...