Pamela Prati Si Sposa | Proposta di Matrimonio in Diretta!

Libero Magazine

Al momento pare che i concorrenti in lizza per l'Isola dei Famosi 2023 possano essere Alex Belli e Delia Duran, Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi,e Marco Bellavia, almeno nel ...Sarebbero a buon punto anche le trattative conche dovrebbe gareggiare con Marco Bellavia . Infine anche Alessia Macari e Dayane Mello", scrive il settimanale. Sarebbe un bel colpo per ... Nozze in vista per Pamela Prati e Marco Bellavia Secondo alcune indiscrezioni dell'ultima ora, Ilary Blasi avrebbe già scelto gli opinionisti e i primi naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023.2 gennaio: nello studio del Gf Vip Pamela Prati confessa ad Alfonso Signorini di aver ricevuto la proposta di nozze da parte di Marco Bellavia ...