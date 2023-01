Palomonte senza medico di base | Regione e Comune scrivono all’Asl | “Disagi gravi | intervenite subito”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa). “Oltre 1800 pazienti dirimastididopo il pensionamento di uno dei sanitari dal 1° gennaio. Una situazione vergognosa ed insostenibile di cui però l’Asl ne era a conoscenza già dal mese di ottobre. Si intervenga immediatamente”. Non usano mezzi termini, il presidente della Commissione delle Aree Interne dellaCampania, il consigliere regionale, Michele Cammarano, e il sindaco deldi, Felice Cupo, che in una missiva e in un comunicato congiuntoCampania edi, chiedono alla direzione generale dell’Asl di Salerno e alla Giunta Regionale-dipartimento sanità, di intervenire ...