Palmeri | “Salernitana-Milan Tomori andava espulso | fallo da rigore su Piatek” – FOTO

Radio Rossonera

Tra gli addetti ai lavori, invece, c'è chi come Tancredisi concentra su un episodio ... avesse fischiato il rigore, laavrebbe avuto più tempo per tentare la rimonta. "Ma come fa ...Si sofferma sul momento dell' Inter dopo la vittoria di ieri sullaTancredinel suo editoriale per Linterista. Questi i passaggi principali Palmeri: "Tomori, rigore e rosso! Come fa a non darli il Var" Salernitana-Milan sedicesima giornata di Serie A 2022/23 termina 1-2, contestato un fallo da rigore di Tomori su Piatek.Il Milan inaugura l’anno nuovo con una vittoria in casa della Salernitana, ma i tifosi rossoneri sono preoccupati per i troppi gol falliti in una partita dominata sul piano del gioco ...