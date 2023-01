Palermo | investita e uccisa dal marito che stava facendo retromarcia con l’auto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) È morta sul colpo, dopo essere statadalchecon la propria Fiat Panda. Lei, Maria Massa,dando indicazioni al, prima di essere travolta dal veicolo. La tragedia si è consumata a Caccamo, in provincia di, nella contrada San Giovanni Li Greci. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna. Il corpo di Maria Massa è stato portato all’istituto di medicina legale del Policlinico. Al momento non è ancora chiaro come l’uomo, sessantottenne, abbia commesso l’errore alla guida, ma i carabinieri hanno dato il via alle indagini per far luce su quanto avvenuto e hanno sequestrato. È ancora in fase di ...