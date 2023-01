Pagelle Inter Napoli | TOP e FLOP – i voti ai protagonisti del match

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) I top ee iaidelvalido per la 16ª giornata di Serie A 2022/23:Ledeideltra, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:: Al termine delL'articolo proviene da Calcio News 24.

casanapoli.net

...30 Lecce " Lazio (- tabellino ) Roma " Bologna (- tabellino ) 18:30 Cremonese " Juventus (- tabellino ) Fiorentina " Monza (- tabellino ) 20:45" Napoli (...... in attesa del big match di San Siro trae Napoli e grazie al ko della Lazio a Lecce, ... Roma - Bologna, ledei giallorossi. Rui Patricio 6 Ordinaria amministrazione e poco più. Il ... Inter Napoli, le pagelle Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della sfida contro il Napoli Beppe Marotta, amministratore delegato dell‘Inter, ha parlato ai microfoni di D ...