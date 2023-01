Pagelle Inter - Napoli |  Dzeko è Nerone |  Spalletti come Elon Musk

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) MILANO - Dzeko stende ile riaccende il campionato. La prima giornata del 2023 coincide con la prima sconfitta in campionato della capolista, apparsa spenta e con le sue stelle fuori ritmo. All'...

CalcioNapoli24

Dimarco - Dzeko: il vantaggio dell'. Ledell': Dzeko e Skriniar straripanti . Ledel Napoli: Meret fa il fenomeno . La pagella dell'arbitro: tanto rumore per (quasi) nulla .All'basta una partita attenta in difesa e senza grandi sbavature per conquistare una vittoria che la rilancia a - 8 dal Napoli e soprattutto apre nuovi scenari nella corsa ... Pagelle Inter-Napoli, i voti: Di Lorenzo e Rrahmani troppo distanziamento sociale! Kvara troppo poco, Anguissa sbaglia Inter-Napoli 1-0 a San Siro: decide un gol di Dzeko. Per la squadra di Luciano Spalletti è la prima sconfitta in campionato. Le pagelle nerazzurre ONANA 6,5 Nella ...ONANA 7 - Trascorre la serata gigioineggiando tra un retropassaggio e un rinvio alla ricerca di Lukaku o Dzeko, paradossalmente sembra non debba neanche fare la doccia dopo aver affrontato ...