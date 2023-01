Pagelle Fiorentina Monza | Cabral dominante

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra Torino e Verona , valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: VOTI:: Terracciano 6.5; Dodò 6, Martinez Quarta 6, Igor 5.5, Biraghi 6; Bianco 6 (64? Amrabat 6), Duncan 6 (86? Catrovilli sv); Ikoné 6, Barak 6 (64? Bonaventura sv), Saponara 5.5 (64? Kouamé 6);7 (86? Jovic sv).: Di Gregorio 6; Marlon 6, Caldirola 4.5 (67? Mari), Izzo 6; Ciurria 5.5 (82? Vignato sv), Ranocchia 5 (62? Machin 6), Pessina 5.5, Augusto 6.5; Colpani 5.5 (46? Petagna 5), Caprari 5 (46? Birindelli 5.5); Mota 6 L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

...30 Lecce " Lazio (- tabellino ) Roma " Bologna (- tabellino ) 18:30 Cremonese " Juventus (- tabellino )" Monza (- tabellino ) 20:45 Inter " Napoli (...... ledei felsinei. Skorupski 6 Battezza male il rigore di Pellegrini, ma a inizio ripresa ... gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa, e le sfide in campionato cone ... Le pagelle della Fiorentina - Cabral s'è desto, la trequarti fatica. Bianco bene con riserva Tante novità nella prima Fiorentina del 2023. Italiano sorprende tutti con Bianco, Saponara e Cabral in campo dal primo minuto. In difesa Igor preferito a Milenkovic. La squadra di Palladino si presen ...Così il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Sky prima della partita contro il Monza: "Bisogna riprendere sull'onda delle ottime prestazioni prima dello stop, vogliamo riprendere il filo del ...