Padre Georg | “Il Papa Emerito rattristato dal Motu Proprio di Francesco”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)Benedetto XVI sarebbe stato profondamentedalTraditionis custodes cheha pubblicato nel 2021. Un documento con il quale, di fatto, Bergoglio opera una stretta sulla messa in latino. A rivelare la contrarietà di Ratzinger alle innovazioni diè stato il suo segretario, monsignorGaenswein, in un’intervista al giornale Die Tagespost.Gaenswein, arcivescovo e segretario particolare delBenedetto XVI. Foto Ansa/Fabio FrustaciL’eredità del“Quello è stato un punto di svolta. Credo cheBenedetto abbia letto questo ...

... a trovare una pace interiore, trovare una pace liturgica e anche di allontanarli da Lefebvre', ha raccontatoal giornale cattolico. 'Se si pensa per quanti secoli la Messa antica è stata ...Alla vigilia dei funerali che celebrerà Papa Francesco , il pontefice argentino riceve un duro attacco da parte di monsignorGänswein , storico segretario di Benedetto XVI , il Papa emerito che verrà sepolto giovedì dopo la cerimonia che verrà presieduta in piazza San Pietro dal suo successore. Oggetto delle critiche ... Morte Benedetto XVI, gli ultimi istanti di vita del Papa emerito raccontati da Padre Georg: il retroscena Alla vigilia dei funerali che celebrerà Papa Francesco, il pontefice argentino riceve un duro attacco da parte di monsignor ...Una confessione dolorosa in un'intervista al giornale tedesco "Die Tagespost". Lo storico segretario particolare del Papa emerito, ...