Pacco bomba a casa di Marco Doria | fatto esplodere l’ordigno | nuove minacce all’ex delegato all’ambiente

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Cambiano i giorni, un nuovo anno è iniziato, ma per il principe, ex Delegato all’ambiente e Rifiuti del VI Municipio di Roma, la situazione è sempre la stessa. E nulla cambia. Trae ordigni. Proprio come è successo questa mattina, ancora una volta a, sulla Cassia: è qui che la scorta lo ha avvisato perché era stato trovato un ordigno, l’ennesimo di una lunga scia che sembra non voglia arrestarsi. L’ennesimo atto intimidatorio nei confronti di, che da quando si è dimesso a settembre continua ad occuparsi del VI Municipio e di quel ‘mondezza tour’ ormai noto, in quella terra che sembra essere di ‘nessuno’. Roma., intimidazioni e telecamere di sorveglianza sabotate, parla l’ex collaboratore sotto scorta: ...