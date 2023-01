Outer Banks 3 | quando esce? Cosa sappiamo della terza stagione?

Today.it

Febbraio è un bel mese per concedersi una pausa su una bella isola che sembra un paradiso terrestre. I protagonisti di, detti Pogue, l'hanno soprannominata Poguelandia, come si vede in una delle nuove foto della terza stagione diffuse da Netflix . Il servizio di video in streaming ha colto l'occasione per ...Netflix ha svelato la data di uscita della stagione 3 di, condividendo inoltre le prime foto ufficiali delle puntate che debutteranno in streaming il 23 febbraio. Negli episodi inediti i protagonisti si ritrovano su un'isola deserta che, ... Outer Banks 3, annunciata la data di uscita su Netflix e svelate le prime anticipazioni Netflix ha svelato nuove foto e un poster per l’imminente terza stagione del suo dramma per adolescenti di successo Outer Banks. La serie dovrebbe fare il suo ritorno il 23 febbraio, con nuovi dieci ...Il teen drama creato da Jonas e Josh Pate torna a febbraio su Netflix: ecco quali avventure attendono i Pogues nei nuovi episodi.