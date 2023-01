Outer Banks 3 | le prime foto dei Pogues nella terza stagione della serie Netflix

Today.it

Netflix ha rivelato la data di uscita della terza stagione di, pubblicando inoltre alcune foto dei nuovi ...Febbraio è un bel mese per concedersi una pausa su una bella isola che sembra un paradiso terrestre. I protagonisti di, detti Pogue, l'hanno soprannominata Poguelandia, come si vede in una delle nuove foto della terza stagione diffuse da Netflix . Il servizio di video in streaming ha colto l'occasione per ... Outer Banks 3, annunciata la data di uscita su Netflix e svelate le prime anticipazioni Netflix ha svelato nuove foto e un poster per l'imminente terza stagione del suo dramma per adolescenti di successo Outer Banks.Ginny and Georgia 2 è disponibile a breve: tutte le info su quando e a che ora esce la seconda stagione della serie TV.